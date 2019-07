Arbeiten laufen bis September

Bad Mergentheim.Die „stahlbaumässige Instandsetzung der Brücken im Kurpark von Bad Mergentheim“ steht ab sofort an. Die Dauer der Maßnahme gibt die Westfrankenbahn mit „bis 15. Dezember“ an. Gearbeitet werde in der Regel in Tagschichten.

Lärmbelästigungen sollen durch Einsatz emissionsarmer Maschinen und Geräte soweit wie möglich reduziert werden, so die Westfrankenbahn in ihrer Pressemitteilung. Auflagen des Ordnungsamtes liegen den ausführenden Firmen vor und würden strikt eingehalten. Die Arbeiten an der Brücke sind im Wesentlichen: Sanierung und Auswechselung korrodierter Knotenbleche und Sanierung der Brückenlager. pm

