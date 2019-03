Bad Mergentheim.„Arbeitssucht – Ursachen, Ausprägungen, Lösungen im beruflichen Alltag“ ist am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr Thema eines Vortrags in der Reihe „events@ZfP“ des ZfP Tauberfranken im Mittelstandszentrum.

Referent ist Dr. med. Wolfram Parussel, Facharzt für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychoanalyse sowie Lehr- und Kontrollanalytiker (DGPT) in Würzburg. „Arbeitssucht ist eine ’Droge’ für den Arbeitnehmer und Risiko für den Arbeitgeber“, lautet eine These Parussels. In seinem Vortrag beleuchtet er in verständlichen Worten nicht nur Suchtkonzepte, sondern erläutert auch die vielfältigen Ursachen, die Arbeitssucht erst auslösen. Der erfahrene Psychotherapeut gibt wertvolle Hinweise für Unternehmen und zeigt auf, wie Management und Führungskräfte Verdachtsmomente bei Mitarbeitern (oder sich selbst) möglichst früh erkennen können. Zudem gibt Parussel praktische Tipps zur schnellen Umsetzung im Alltag und Betrieb, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachhaltig gesund arbeiten können.

Darüber hinaus stellt Geschäftsführer Dr. Michael Majer aktuelle Programme des ZfP wie unter anderem anderen „Burnout-Prophylaxe“ vor. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit für vertiefende Fragen und Diskussionen sowie zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Der Event ist insbesondere auch auf Geschäftsführer und Personalverantwortliche mittelständischer Unternehmen und Hidden Champions ausgerichtet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos sowie Anmeldung: ZfP Tauberfranken GmbH, Telefon 07931 / 9598460, E-Mail an events@zfp-tauberfranken.de. pdw

