Arien von Verdi, Puccini und Strauß

Anzeige

Bad Mergentheim.Echte Begeisterung über die großartigen Stimmen begleiten die drei Tenöre des Ensembles „ilCanto“ auf ihrer Tournee durch viele Kur- und Festspielhäuser Deutschlands und immer geht es dabei um Qualität auf hohem Niveau. Nun gastieren die drei Tenöre mit einem teils neuen Programm am Mittwoch, 30. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kurhaus in Bad Mergentheim.

Von Herzen

Opernfans wie auch Operettenliebhaber werden sich bei der „Nacht der drei Tenöre“ gleichermaßen wohlfühlen bei dieser besinnlich bis heiteren Arienreise mit von Herzen komponierten und zu Herzen gehenden Arien von Verdi, Puccini, Donizetti, Strauß und Lehár.

Auf vielen Bühnen bekannt

Die Tenöre André Post, Giorgio Martin und Sebastjan Podbregar sind auf vielen großen Opernbühnen Europas zu Hause, so zählen unter anderem die Opernhäuser in Rom, Amsterdam und Rotterdam sowie das Staatstheater Wiesbaden und die Staatsoper Stuttgart zu den Karrierestationen dieser außergewöhnlichen Künstler und das Publikum taucht ein in eine herrliche Opern- und Operettennacht der Sonderklasse.