Armenschule von Pater Colombo unterstützt

Anzeige

Firmlinge halfen auch

Eine Wurst zur Stärkung und ein Chili con Carne als Dankeschön rundete für die Helfer den Tag ab. Auch die Firmlinge waren notwendige Helfer, sie holten etwa die Geldspenden an den Haustüren ab.

Kindergarten gestaltet

Sehr erfreut über das Ergebnis der Aktion war der persönlich bekannte Pfarrer Don Antonio Colombo in Huacho (Peru). Mit den gesammelten 3015 Euro konnte er die Außenanlage der schon 2017 unterstützen Armenschule in Huacho etwas anlegen, den Kindergartenbereich gestalten und Unterrichtsmaterial kaufen. Da er dafür jedoch nicht alles Geld benötigte, startete er – nach Nachfrage in Bad Mergentheim – mit dem Aufbau einer weiteren Armenschule bei Chambara, die von den Überschwemmungen 2017 zerstört wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018