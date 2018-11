Aschenputtel einmal anders

BAd Mergentheim.Das Theater Liberi inszeniert am Mittwoch, 12. Dezember, um 16 Uhr „Aschenputtel“ als modernes Musical für die ganze Familie im Kurhaus Bad Mergentheim. Mitreißende Eigenkompositionen und schwungvolle Choreografien versprechen eine unterhaltsame Zeit für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Alles beginnt mit der gehässigen Stiefmutter, die das gutherzige Aschenputtel fortwährend spüren lässt, dass es unerwünscht ist. In der von Regisseur Helge Fedder geschriebenen Version des Theater Liberi geht es von da an drunter und drüber: Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarren, der nicht lustig ist und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten. Dieser gibt sich wiederum als Bote aus und verliebt sich in Aschenputtel. Ein Glück, dass die gute Fee der Titelheldin zur Seite steht, sodass diese mit einem traumhaften Kleid bereit für das große Finale ist: Den königlichen Ball, auf dem sich ihr Leben für immer verändern wird.

„Aschenputtel zeigt, dass man nie den Mut verlieren darf und an seinen Träumen festhalten muss“, erklärt Hauptdarstellerin Elisabeth Kirch. Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. „Mal lustig, mal romantisch, mal nachdenklich, aber immer voller Energie“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. „Musikalisch bietet Aschenputtel eine Mischung aus Rock, Pop, Ballade, Walzer und noch viel, viel mehr.“ pm

