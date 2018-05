Atmosphäre und Lebensgefühl

Anzeige

Mit Kinderspielecke

Neben Barrierefreiheit gibt es für die kleinen Gäste eine Kinderspielecke. Darüber hinaus präsentiert „Art Attack Style“ als spezielle Attraktion ein beeindruckendes Motorradmodell, das von dem gleichsam in Bad Mergentheim ansässigen „Alex‘s Bikeshop“ leihweise zur Verfügung gestellt wird.

Die aus Bad Mergentheim stammende Saloninhaberin schloss vor rund neun Jahren ihre Ausbildung in einem lokalen Friseurunternehmen ab. Anschließend sammelte sie ebenfalls in einem Bad Mergentheimer Salon weitere Berufspraxis. Nach etwa fünf Jahren keimten bei Svetlana Brunßen zunehmend Pläne einer geschäftlichen Selbstständigkeit auf, so dass sie 2016 die Meisterausbildung an der Gewerblichen Schule in der Kurstadt startete. Da es sich überwiegend um eine Abendschulung handelte, konnte sie tagsüber bei dem Salon, in dem sie bis dahin beschäftigt war, weiterhin praktizieren. Hinzu kam in Würzburg eine viermonatige Vollzeitschulung in Fachtheorie und Fachpraxis unter anderem mit den Kerninhalten Betriebswirtschaft und Ausbildung.

Individuelle Beratung

Im diesjährigen April absolvierte Brunßen erfolgreich die Meisterprüfung. Danach begann sie, sich in Bad Mergentheim nach geeigneten Räumlichkeiten umzusehen, die sie schließlich in der Holzapfelgasse fand. Inzwischen ist die Neugestaltung der Örtlichkeiten, in denen sich bereits zuvor ebenfalls ein Friseursalon befand, komplett abgeschlossen.

„Beim Friseur geht es nicht mehr nur ums Haare schneiden oder Haare färben. Wir bieten eine individuell auf den Kunden und dessen Lebensstil abgestimmte Beratung sowie dessen persönlichen HairStyle - stilecht und authentisch. Leben, lachen, genießen und verwöhnen lassen“, betont Brunßen als zusammenfassende Devisen. Dazu zählt ebenso, dass Interessenten und Kunden zwanglos und unverbindlich zu einem Kaffee und Beratungsgespräch vorbeikommen können.

„Art Attack Style“ in Bad Mergentheim (Holzapfelgasse 1, E-Mail: svetlana@artattackstyle.de ist Dienstag bis Freitag (Montag Ruhetag) von 9 bis 19 Uhr sowie Samstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Zudem sind Termine nach Vereinbarung möglich. pdw

