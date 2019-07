Attacken auf Beamte werden gefilmt

Die Gewalt gegen Polizeibeamte erreichte 2018 landesweit einen traurigen Rekord. Seit wenigen Monaten verfügt auch das Kurstadt-Revier über sechs Bodycams, die deeskalierend wirken sollen.

Bad Mergentheim. Jedes Einsatzteam, das für das Polizeirevier Bad Mergentheim auf Streife geht, hat seit kurzer Zeit eine kleine Kamera dabei. Die Bodycam lässt sich leicht am Hemd oder der Schutzweste befestigen und wird im Bereich der Schulter getragen. Und: Sie ist zunächst einmal ausgeschaltet – soll sie doch in absehbar konfliktträchtigen Situationen „deeskalierend wirken“, wie Innenminister Thomas Strobl bei der landesweiten Einführung auf allen 146 Polizeirevieren Anfang Juni erklärte.

„Wer den Polizisten im Land mit Gewalt begegnet, muss künftig überall damit rechnen, dass die Tat dokumentiert wird“, sagte Strobl damals. In Bad Mergentheim sind in den vergangenen Monaten zwei Fälle per Video festgehalten und dauerhaft abgespeichert worden. Der neue Revierleiter, Olaf Bamberger, hofft sehr, dass der Einsatz der kleinen Geräte dauerhaft auf so geringem Niveau bleibt und die Hemmschwelle wieder steigt, aggressiv oder gewalttätig gegenüber seinen Beamten aufzutreten. Er begrüßt die Bereitstellung der Bodycams als ständiger Begleiter seiner Leute.

Als ein bedienungs- und benutzerfreundliches Einsatzmittel, das er gerne mit sich herumtrage, beschreibt ein 28-jähriger Polizist aus der Kurstadt die Bodycam im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hat sich, wie seine Kollegen auch, durch eine zweistündige Online-Schulung und eine ebenso lange praktische Einweisung fit gemacht und erste gute Erfahrungen gesammelt.

Es gibt nur zwei Schalter: Ein und Aus. Dazu zwei Aufzeichnungsphasen: Pre-Record und Record. Bei Pre-Record werden nur 60 Sekunden flüchtig in einer Dauerschleife aufgenommen und nicht gespeichert. Drückt der Beamte allerdings auf Record sind die vorangegangenen 60 Sekunden gesichert und das Band nimmt jetzt fortlaufend auf. Damit ist auch die eventuell wichtige Vorgeschichte einer eskalierenden Konfliktsituation als Video festgehalten.

Sehr gute Bild- und Tonqualität

Die Daten werden später im Revier auf den Polizeiserver hochgeladen, verschlüsselt und nur Berechtigte haben darauf Zugriff. Alles wird protokolliert: Uhrzeit, Datum, Bodycam-Träger, etc. Es handelt sich um gerichtsverwertbares Beweismaterial.

Die Bild- und Ton-Qualität ist sehr gut – selbst in der Nacht. Zwei Mikrofone halten alle Geräusche fest. So kann der Staatsanwalt später vor Gericht alle Emotionen und detaillierte Wortgefechte vorlegen.

„Die Bodycam hilft uns, dem Vorgesetzten oder dem Staatsanwalt zu zeigen, wie man uns im Einsatz begegnet ist, alles ist im Video zu sehen“, erklärt der 28-jährige Polizeibeamte. Revierleiter Bamberger bedauert unterdessen, dass es gesetzliche Restriktionen beim Kameraeinsatz gibt. In privaten Wohnungen und in Gaststätten darf sie nämlich nicht eingeschaltet werden, sondern nur auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden. Doch die Beamten müssten immer und überall mit Übergriffen rechnen und auch in „geschützten Räumen“ durch Filmaufnahmen deeskalierend agieren können, so Bamberger: „Wir filmen schließlich, um die Kollegen zu schützen. Es geht darum, Gewalt gegen Polizisten zu verhindern.“

Widerstand gegen Beamte

Der junge Beamte berichtet vom „sparsamen Einsatz“ der Bodycam im Streifendienst. Im gesamten Juli habe er „sein“ Gerät erst einmal einschalten müssen, als es um Widerstand gegen seinen Kollegen und ihn gegangen sei.

Die Pre-Record-Phase aktivierte er im Durchschnitt der vergangenen drei Monate etwa drei bis fünf Mal und dieser Schritt werde dem Gegenüber auch deutlich angekündigt, denn jeder soll sofort erkennen, wenn er sich aufbrausend gibt oder „angreift“ und das Video dabei mitläuft.

Die Reaktionen bei den „normalen“ Bürgern auf die Bodycam sind bislang vorwiegend von Neugier geprägt, während sich das „rauf- und sauflustige Klientel“, so die Beamten im Gespräch, eher unbeeindruckt zeige. Die abschreckende Wirkung dürfe gerne noch stärker ausfallen, so der 28-jährige Streifenpolizist. Diese könnte eintreten, vermutet er, wenn sich herumspreche, dass die ersten Täter aufgrund des vorhandenen Videomaterials vor Gericht härter bestraft wurden.

