Auch das Wetter spielte mit

Auch am Sonntag war die Stadt erfüllt von Marschmusik, bunten Uniformen, Kanonendonner und Pulverdampf.

Bad Mergentheim. Die St. Georgs-Tage der Historischen Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim boten am Abschlusstag nochmals ein volles Programm – und auch das Wetter spielte diesmal mit. Nach der Hubertusmesse – die sicherheitshalber in der Wandelhalle stattfand – folgte nach der Mittagspause das Salutschießen an der Wolfgangsbrücke, dem historischen Schießwasen.

In buntem Zug, angeführt vom Deutschmeister-Spielmannszug, ging es danach durch die Stadt in den äußeren Schlosshof, wo die Garden und Wehren nochmals Aufstellung nahmen und mit Schall und Rauch der Stadt die Reverenz erwiesen.

Viele Abordnungen dabei

Mit dabei und von Oberbürgermeister Udo Glatthaar empfangen wurden dabei Abordnungen der Hoch- und Deutschmeister aus Perchtoldsdorf bei Wien, des Deutschmeister-Schützencorps’ aus Wien, des Jägerbataillons Hoch- und Deutschmeister Wien I , des vereins der Freunde des Jägerbataillons Wien I, der Bürgerwache Crailsheim, der Bürgergarden Weil der Stadt und Ravensberg, der Historischen königlich-bayerischen Schützen-Compagnie Waldmünchen, des Fürstlich-bambergische Schützen- und Artilleriecorps zu Kronach, der Historischen königlich bayerischen Bürgerwehr Artillerie Wolhersdorf, der Schützengilde Königshofen, der Gruppo Storico Borgomanerese sowie der gastgebenden Deutschorden-Compagnie.

Zahlreiche Zusachauer verfolgten die ohrenbetäubende Präsentation historischer Feuerkraft und viele davon kehrten anschließend ein im Arsenal und endlich waren die Tische und Bänke im Hof voll besetzt.

