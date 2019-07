Auch die Schattenseiten beleuchtet

Den anfänglich schlechten Tageswitterungen zum Trotz machte sich eine kleine Gruppe von Abenteurern auf den Weg von der Kurstadt bis zur Burg Neuhaus.

Bad Mergentheim. Die Witterung ist alles andere als einladend für eine Wanderung. Doch gegen Mittag hört der Regen auf. Und da sind es immerhin noch knapp zwei Stunden bis zum Beginn des Marschs vom Haus des Gastes bis zur Burg Neuhaus.

Dennoch: Das Wetter hält wohl doch den einen oder anderen Interessenten ab; an der Fontäne vor im Kurpark wartet nur eine Handvoll Wanderer. Ein Kurgast, eine Bad Mergentheimerin, eine Igersheimerin und der FN-Reporter werden von Josef Gulde, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Taubergrund, begrüßt. Kleine Gruppe? „Macht nichts, wir wandern trotzdem“, sagt Gulde. Und das milde Wetter sei ja eigentlich ideal. Zur Sicherheit haben die meisten trotzdem einen Regenschirm dabei. Der wird dann aber – wie zumeist, wenn man einen dabei hat – nicht gebraucht.

Vom Kurpark geht es über das Tauberwehr ins Weberdorf, vorbei an einem großen Kurheim, einem Alten- und Pflegeheim, dem DOG und der Kopernikus-Realschule und dem neuen Friedhof. Gulde erklärt dabei Wissenswertes zur Stadt- und Kurgeschichte, aber auch zum Auenland-Baugebiet (das erst nach der „blitzschnellen“ Räumung des US-Munitionslagers auf dem Roggenberg und der damit verbundenen Aufhebung der Sperrzone möglich wurde). Immer wieder hält die Gruppe kurz an und schaut zurück auf die Kurstadt – ein Blick, der mit jedem Höhenmeter imposanter wird. Die (Bau-)Spuren der Ordenszeit – „der Deutsche Orden hat die Stadt über Jahrhunderte geprägt“ – sind von oben betrachtet deutlich zu erkennen, ebenso wie die Veränderungen durch den Bau der großen Kurkliniken. Deutlich sichtbar sind auch die Veränderungen in der Flur. Einst prägte der Weinbau die Hänge. Davon ist heute nur noch wenig zu erkennen; die ehemaligen Weinbergsmauern aber haben sich noch deutlich ab.

Längst lebt Bad Mergentheim nicht mehr alleine von der „weißen Industrie“, der Gesundheitsstandort hat sich mit der Industrie ein zweites Standbein geschaffen. Umgeben von Wald und Flur haben sich mittlerweile Weltmarktführer in und um die Stadt und die Nachbargemeinden angesiedelt. Auch deren Anwesenheit (und Bautätigkeit) ist auffällig. Gleichwohl gibt es entlang des Weges auch Naturschätze zu entdecken. Etwa eine Muschelkalkwand, die an das einstige Urmeer erinnert sowie blühende Pflanzen entlang von Hecken und Äckern. Bunte Stilllegungsflächen und Wildäcker mit reichem Insektenleben ziehen weitere Blicke auf sich. Josef Gulde erläutert die Wilde Möhre, die Wegwarte, den Steinklee und die Kornwicke. Alle haben sie ihre Besonderheiten, die der Wanderführer lehrreich vermittelt. Alles stößt auf großes Interesse: Geschichte, Kultur und Natur bilden auf dieser Wanderung eine Einheit.

„Wie immer, wenn es viel Licht gibt, trifft man auch auf Schatten“, sagt der Wanderführer, als die Gruppe die ehemalige Richtstätte am Galgenberg erreicht. Es war nicht der einzige Richtplatz, aber „hier haben wir ein unrühmliches Beispiel für die Ordenszeit“. Der Grund ist schnell erklärt: Der Hexenwahn tobte auch im Ordensländle. Und er war, wie überall, ein Geschäft. Die zahlreichen Verurteilten mussten nicht nur mit ihrem Leben und zuvor mit Folterqualen bezahlen. Auch ihr Besitz wurde eingezogen. Denunzianten erhielten eine Belohnung, Folterknechte, Gefängnis, Gericht und Schreiber wurden ebenso aus dem Besitz der Verurteilten finanziert wie der Henker und die Hinrichtung selbst. „Es lohnte sich durchaus für die Obrigkeit“, sagt Gulde, der darauf hinweist, dass besonders Frauen zu den Opfern zählten und selbst ein neunjähriger Bub aus Markelsheim wegen „Wetterzaubers“ angeklagt und verurteilt wurde.

Vom Galgenberg aus geht es weiter zur Burg Neuhaus. Der eigentlich geplante Abstecher auf die Wacholderheide entfällt, denn „da hat es sich schon ausgeblüht“, sagt Gulde. Beim Gang durch das Burgtor wird vom Wanderführer wieder auf die Geschichte des Deutschen Ordens verwiesen – und auch auf deren „unrühmlichen“ Teil. Die einst mächtige Burg war Rüst- und Schatzkammer, wurde im Bauernkrieg beschädigt, dann wieder aufgebaut und im Dreißigjährigen Krieg kurzfristig von schwedischen Truppen genommen und besetzt. Die Burg verlor aber dann ihre ohnehin geringe militärische Bedeutung und diente zuletzt als Sitz des Amtsmannes. Später verfiel die Burg und wurde weitgehend abgetragen. Heute stehen nur noch Reste; die Ruine aber ist dennoch sehenswert. Die Mitwanderer sind beeindruckt von den noch vorhandenen (und vom Land mit großem Aufwand erhaltenen und gesicherten) Mauern. Die beim Bergfried angebrachte Infotafel vermittelt einen guten Eindruck vom ehemaligen Anblick der Burg.

Zurück geht es über das „Neuhaus-Sträßle“ und den äußeren Kurpark. „Es hat mir sehr gefallen“, sagt der Kurgast zum Abschied. Und auch die „einheimischen“ Mitwanderer machen deutlich, dass sie die Geschichts-, Kultur- und Wandertour genossen haben.

Wer auch einmal mitlaufen und erleben will, kann sich beim Umweltzentrum der Naturschutzgruppe über die verschiedenen Touren informieren.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019