Auch Gäste dürfen aufs Parkett

Bad Mergentheim.Ganz im Zeichen des Tanzsports präsentiert sich am Samstag, 20. Oktober die Tanzsportabteilung des TV 1862 Bad Mergentheim in Kooperation mit der Kurverwaltung beim Tanzturnier mit Ball. Im festlichen Ambiente des Kursaales tanzen Turnierpaare aus mehreren Tanzsport-Landesverbänden in den Startklassen Senioren II S-Standard und Hauptgruppe B-Latein sowohl um die Gunst des Publikums und der Wertungsrichter als natürlich auch um den Pokal der Kurverwaltung.

Das diesjährige Tanzsport-Highlight in der Kurstadt beginnt um 19.30 Uhr mit dem Standard-Turnier, dem sich nach der Siegerehrung und einer Eintanzrunde das Latein-Turnier anschließt.

Das Parkett gehört an diesem Abend aber nicht allein den teilnehmenden Turnierpaaren. Während der Turnierpausen und nach dem Wettkampf ist das Parkett frei für alle Besucher, die selbst ein paar Standard- und Latein-Runden drehen wollen. Ganz besonders dürfen sich die Gäste in diesem Jahr auf die satten Klänge der erfahrenen Big-Band-Formation der Umpfertäler Musikanten freuen, die mit viel Schwung und Spielfreude für den richtigen Rhythmus sorgt.

Im Vorverkauf sind die Karten u.a im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, (Telefon 07931/965-225) erhältlich – und an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. hst

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018