Audi flüchtet gen Löffelstelzen

Bad Mergentheim.Der unbekannte Fahrer einer schwarzen Audi-Limousine hat nach einem Unfall am Dienstagabend einfach Gas gegeben, statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Das gesuchte Fahrzeug war gegen 22.30 Uhr auf der Löffelstelzer Straße in Richtung Löffelstelzen unterwegs. Einer 52-Jährigen im Gegenverkehr fiel auf, dass der Audi sehr schnell und in Schlangenlinien fuhr. Daher versuchte die Frau nach eigener Aussage noch mit ihrem Citroën nach rechts auszuweichen, konnte jedoch wegen einer Böschung nicht weiter rechts fahren. Infolge streiften sich die Pkw an den Außenspiegeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Limousine mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen fuhr davon. Zeugenhinweise gehen unter Telefon 07931 / 5499-0 an die Polizei.

