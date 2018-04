Auf 17-Jährigen eingeschlagen

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Krankenhaus musste ein 17-Jähriger am Wochenende seine Verletzungen behandeln lassen.

Der junge Mann wurde laut seinen Angaben am Freitagmittag in Bad Mergentheim zusammengeschlagen. Er befand sich kurz vor 12 Uhr im Bahnhof und wurde dort von einem jungen Mann angesprochen. Der Unbekannte schlug ihm plötzlich in den Bauch. Vier weitere Täter kamen hinzu und alle schlugen auf ihn ein. Durch die Schläge erlitt der 17-Jährige mehrere Verletzungen.

Bei den Angreifern handelte es sich um etwa 18 Jahre alte Männer mit dunklem Teint. Sie unterhielten sich untereinander in einer Sprache, bei der es sich eventuell um Arabisch gehandelt haben könnte.