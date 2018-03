Auf allen Ebenen viele Top-Leistungen gezeigt

Anzeige

Am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin beteiligte man mit 56 Teilnehmern, was sicherlich das größte Highlight des Jahres war. Jonas Albrecht war der ersten Markelsheimer, der hier den ersten Platz im Wahlvierkampf erreichte. 2017 wurde mit knapp 250 abgelegten Sportabzeichen ein neuer Vereinsrekord aufgestellt.

Mit viel Hingabe, persönlichem Einsatz und hohem Zeitaufwand verbrachten die Trainer, Übungsleiter und zahlreiche Helfer wieder Woche für Woche zahlreiche Stunden in der Turn- und Festhalle des TSV. Die Woche über wurde trainiert, am Wochenende standen Wettkämpfe und sonstigen Veranstaltungen auf dem Plan.

Im TSV Markelsheim ist die Turnabteilung mit 608 Mitgliedern die größte Abteilung. Sie bietet im Breitensport ein durchgehendes Angebot vom Kleinkinderturnen bis hin zur Seniorengymnastik. Betreut wird es von qualifizierten Übungsleitern.

Der Nachwuchs an turnbegeisterten Kindern wird, so ist man sich beim TSV sicher, in den nächsten Jahren bestimmt nicht ausgehen. Aber auch überdurchschnittliche Leistungen der Turner zeichnete das vergangene Vereinsjahr aus. Auf Gau-, Landes- und Bundesebene wurden wieder Top-Platzierungen erzielt. Mit über 100 Wettkämpfern wurde in der vollbesetzten Turn- und Festhalle das traditionelle Vereinsturnen ausgerichtet. Mit beeindruckenden Leistungen konnte dabei das Markelsheimer Geräteturnen in seiner ganzen Vielfalt und Breite dargestellt werden. Um in den einzelnen Gruppen ein qualifiziertes Übungsangebot anbieten zu können, besuchen die Übungsleiter und Trainer regelmäßig Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen des Turngaues Hohenlohe und des Schwäbischen Turnerbundes. Ramon Hübner und Vanessa Hofmann haben im letzten Jahr erfolgreich die Ausbildung zum Trainer C Geräteturnen absolviert.

Wie aus dem Kassenbericht von Kassenwart Martin Albrecht hervorging, konnte ein relativ ausgewogenes Jahresergebnis erzielt werden. Der stellvertretende Ortsvorsteher Andreas Lehr überbrachte die Grüße der Gemeinde und lobte die großartige Arbeit und Leistung der Turnabteilung. Der Verein sei ein Aushängeschild für Markelsheim und bringe sich in das Ortsleben ein. Die Gemeinde sei stolz auf ihre Turner. Er nahm dann die Entlastung vor.

TSV-Vorsitzender Alois Schmitt hob die hervorragende Arbeit innerhalb der Turnabteilung hervor und zollte sowohl den Übungsleitern und Turnern als auch der Abteilungsleitung Respekt und Anerkennung für den außerordentlichen Einsatz und die hervorragenden Leistungen und Platzierungen. Bei den Wahlen wurden der Abteilungsleiter Alexander Eidel und Schriftführerin Elvira Model für weitere zwei Jahre bestätigt. Im Anschluss wurden für zehnjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze noch langjährige Mitglieder der Turnabteilung ausgezeichnet.

