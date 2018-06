Auf den Spuren des Künstlers Tobias Weiß

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Wirken des Künstlers Tobias Weiß in Bad Mergentheim war nun Thema bei einem vom Bürgerforum Stadtbild organisierten Rundgang. Hans-Werner Kress aus Cadolzburg führte die Teilnehmer. Tobias Weiß wurde 1840 als Sohn eines armen Gemeindehirten in Krottenbach bei Nürnberg geboren. Er erlernte Elfenbeinschnitzerei, studierte dann an der Kunstgewerbeschule Nürnberg Bildhauerei, Malerei und Architektur. Tobias Weiß war unter anderem am Bodensee, in Antwerpen, in Salzburg und in der Umgebung von Bamberg tätig. 1929 starb er in Nürnberg.

In Stuttgart lernte Weiß Kaplan Zimmerle kennen, den späteren Stadtpfarrer Mergentheims. Die Kurstadt weist die größte Dichte erhaltener Arbeiten des Künstlers auf. In der Marienkirche befindet sich links im Kirchenschiff das Grabmal der Albertine von Berlichingen-Rossach. Es zeigt die Verstorbene, ihre Kinder und Jesus im Tempel. Auch die drei Tafeln am Ambo wurden von Weiß geschaffen.

Die zweite Station des Rundgangs war die Pestsäule in der Mühlwehrstraße. Die Marienstatue schuf Weiß 1884. Sie ist ein Beispiel für seine unkonventionellen Einfälle. Die Darstellung der Muttergottes weicht von der Tradition ab. Maria steht nicht auf der Weltkugel, um die sich die Schlange windet, sondern stellt nur ein Bein darauf und erhält so eine Stütze, um ihren Sohn zu präsentieren. Das Jesuskind breitet freudig die Arme aus, wie um die Gläubigen zu empfangen.