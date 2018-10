Auf der Höhe tut sich etwas

Löffelstelzen.Unter der Überschrift „Unmut, Ärger, Zeitverlust und Kosten“ berichtete unsere Zeitung im Juli über das geplante Neubaugebiet für Löffelstelzen, das bislang nicht vorankam. Grund damals: Trotz intensiver Verhandlungen konnten laut Stadtverwaltung nicht alle privaten Flächen für das neue Baugebiet „Hohe Äcker IV“ am Rand des Stadtteils auf der Höhe erworben werden. Die Erschließung des Geländes steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass das Rohbauland zuvor zu 100 Prozent erworben sein muss. Der Gemeinderat beschloss daher mehrheitlich in seiner Juli-Sitzung „ausnahmsweise eine Baulandumlegung anzuordnen“.

Inzwischen gibt es gute Nachrichten aus Löffelstelzen wie Stadtbaudirektor Bernd Straub am Donnerstagabend im Verwaltungsausschuss auf Nachfrage von Ortsvorsteher Egon Brand mitteilte: Alle benötigten Flächen für das Neubaugebiet stünden jetzt zur Verfügung. Deshalb werde das Bauamt in der November-Sitzung des Gemeinderats eine Aufhebung des Beschlusses zur Baulandumlegung (die auch Mehrkosten und Zeitverlust bedeutet hätte) beantragen und einen Startschuss für die Realisierung des Baugebiets vorschlagen.

Ortsvorsteher Brand zeigte sich erleichtert, dass es nun auf der Höhe endlich vorwärts gehen könne, da es viele interessierte Bauwillige gebe.

Das geplante Neubaugebiet gliedert sich in zwei Abschnitte. Das Areal wird am Ortsrand Richtung Kurstadt entstehen, direkt neben der Alten Würzburger Straße und der Bismarckstraße. In diesem Bereich war seit Mitte der 90er Jahre die Sonderbaufläche „Kur“ für den eventuellen Neubau einer Schmerzklinik frei gehalten worden. 18 Einzelhäuser, zwei Plätze für eine Doppelhausbebauung und ein Platz für eine Gruppe mit vier Reihenhäusern im ersten Bauabschnitt sind vorgesehen.

