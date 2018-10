Auf einer denkmalgeschützten Bahnstrecke durch die herbstliche Natur

Bad Mergentheim.Lang, lang ist’s her. Seit mehr als nunmehr 40 Jahren radelt man gemeinsam und vor genau 30 Jahren haben die Macher im RC Dreigang entschieden, einen eingetragenen Verein zu gründen. „RC Dreigang Germania Bad Mergentheim“, ist in seiner Kurzform „RC Dreigang“, ein Begriff weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Der Dreigang im Fahrrad ist heut durch das Pedelec überholt, aber die Freude am gemeinsamen Radeln ist geblieben und so ist die Vereinsführung den allesamt älter gewordenen Radlern wieder einen Schritt in die Zukunft vorausgegangen.

Dass Radfahren auf vier Rädern und auf Schienen möglich ist und angeboten wird, das wollte man den Mitgliedern zum Abschluss der Jubiläumssaison bieten. „Den Odenwald erleben und schmecken“, war das Motto für diese Tour. Mit dem Bus ging es durch die Täler und über die Höhen des Odenwalds nach Waldmichelbach. Gut gestärkt ging es zum Draisinenbahnhof in Waldmichelbach, wo bereits vier Solardraisinen der Überwaldbahn auf die Teilnehmer warteten. Nach einer kurzen Einweisung für die jeweiligen Draisinenführer konnte es losgehen. Auf der denkmalgeschützten Bahnstrecke ging es über zehn Kilometer durch die herbstlich geschmückte Natur über drei historische Viadukte und durch zwei Tunnels, bis man dann den Zielbahnhof in Mörlenbach erreichte.

Auf Draisinen unterwegs

Nach einem Spaziergang durch den Ort und die schöne „Alla Hopp-Anlage“, ging es wieder auf die Rückfahrt. Mit viel Spaß waren die RC-ler auf den Draisinen unterwegs und auch die Sonne meinte es noch einmal richtig gut mit den Radlern.

Am Mittwoch, 14. November, wird der neue Jahresplan für die kommende Saison 2019 erstellt, dann sollten wieder die Mitglieder ihren Beitrag dazu leisten, dass auch außerhalb eines Jubiläumsjahres gemeinsam Freude am Radeln erlebt werden kann. rcd

