Auf gut besuchte Veranstaltungen zurückgeblickt

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Zweigverein Bad Mergentheim des Katholischen Frauenbundes blickte auf seiner Hauptversammlung auf ein sehr erfolgreich verlaufenes Jahr zurück.

Nach dem Begrüßungslied „Sei behütet auf deinen Wegen“, vorgetragen von den jungen Mitgliedern, begrüßte die Teamsprecherin Brigitte Firsching eine recht große Zahl von Mitgliedern, die trotz der widrigen Wetterverhältnisse zur Versammlung in den Mariensaal des katholischen Gemeindehauses gekommen waren. Sie gab unter anderem bekannt, dass außer den üblichen Regularien auch die Wahl einer neuen Kassiererin ansteht.

Nach einem von Christa Herz vorgetragenen Impuls „Ich träume Gemeinschaft“ gedachte man den Verstorbenen. Vor den einzelnen Berichten ergriff nochmals Brigitte Firsching das Wort und ging kurz auf zwei besondere Ereignisse seit der letzten Hauptversammlung ein. Der Zweigverein konnte im Mai auf 100 Jahre zurückblicken und im Juni wurde ein neues Leitungsteam, das sich aus jungen und älteren Mitgliedern zusammensetzt, gewählt. Sie stellte den Versammelten die einzelnen Vorstandsmitglieder nochmals kurz vor. Außerdem erläuterte sie, dass künftig verschiedene Veranstaltungen des Frauenbundes mit anderen Gremien oder Zweigvereinen gemeinsam gemacht werden und wies unter anderem auf das Projekt „Frauenkirche“ hin, einen Gottesdienst in einer freien liturgischen Form mit meditativen Impulsen und neuen geistlichen Liedern, der am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr erstmals in Bad Mergentheim in der Marienkirche gefeiert wird.