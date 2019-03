Auf Jakobsweg unterwegs

Bad Mergentheim.Die KAB/VKL-Gruppe Löffelstelzen (Katholische Arbeitnehmer Bewegung/Verband Katholisches Landvolk) veranstaltet am Freitag, 22. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal Löffelstelzen einen Vortrag über den Jakobsweg. Der Eintritt ist frei.

Mit André Wagner kann man auf dem Jakobsweg 800 Kilometer durch den Norden Spaniens pilgern, von der französischen Grenze in den Pyrenäen durchs Baskenland bis nach Santiago de Compostela. In seinem Vortrag „Gönn‘ Dir mal eine Pause – Pilgern auf dem Jakobsweg“ berichtet Wagner über seine diversen Reisen auf den Jakobswegen in Frankreich, Spanien und Portugal.

Auf unterhaltsame Art und Weise informiert der Münchner Journalist mit Bildern, Videos und lustigen Anekdoten über seine 3500 Kilometern langen Pilgerreisen. Dazu gibt es Informationen, Statistiken, Tipps und Tricks zum Leben und Überleben, Ausrüstung sowie An- und Abreise.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019