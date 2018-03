Auf manche Fragen gibt es keine Antwort

Anzeige

Die Idee zu dem Buch kam ihm bereits vor Jahren, beim Ökonomie-Studium, als ein Professor darlegte, wie wohl das Geld in die Welt kam. In den Anfängen, so erzählte dieser, bedienten sich die Menschen – manche Jäger, manche Sammler oder Fischer – des Tauschhandels, den sie allerdings bald als unpraktisch empfanden. Sie suchten ein Tauschmittel, das jeder haben wollte und fanden es im Gold, aus dem sie dann Münzen herstellten. „Die Geschichte ist hübsch“, sagt Kaube, „sie stimmt aber überhaupt nicht“. Denn wer, fragte er sich, wäre wohl so naiv gewesen, als Erster etwas als Zahlungsmittel anzunehmen, das er nicht kennt?

In Vorzeiten hätten die Menschen auf die Mythologie zurückgegriffen, wenn sie Phänomene erklären wollten, die sie nicht begriffen. Das sei in allen Kulturen so gewesen und lasse sich nicht nur durch die Bibel belegen. Kaube war klar, dass unsere heutigen Erklärungsmuster für Zivilisationsphänomene Perspektiven entspringen, die von unseren eigenen Gewohnheiten bestimmt sind.

Die Schrift, so würden wir heute etwa glauben, ist entstanden, um jemandem etwas mitzuteilen, der gerade nicht da ist. Tatsächlich diente sie in den Anfängen jedoch – das wissen Wissenschaftler heute – als Gedankenstütze für sich selbst. Erfunden wurde sie wahrscheinlich von Buchhaltern, die ihre Lagerhaltung dokumentieren wollten. Alle diese Deutungen seien natürlich nicht zweifelsfrei belegbar, macht Kaube deutlich. Denn die Anfänge unserer zivilisatorischen Errungenschaften, des aufrechten Gangs, der Sprache, der Religion, der Kunst, sind nicht durch Fossilien belegbar. Sprache und Schrift gab es in den Urzeiten auch nicht: Die Rekonstruktion unserer Vorgeschichte ist also ein mehr als mühseliger Prozess. „Wir haben Fragen“, sagt Kaube, „die wir nie beantwortet bekommen“.

Dennoch haben die Forscher in den letzten Jahrzehnten die erstaunlichsten Fortschritte gemacht und gelernt, aus den bloßen Spuren unserer Vergangenheit, etwa mit Hilfe mikroskopisch kleiner Nahrungspartikeln an den Zähnen früherer Menschen, Rückschlüsse zu ziehen. Und diese beschränkten sich nicht selten darauf, wie Dinge auf keinen Fall gewesen sein können. Dadurch gelingt es den Forschern, sich den Anfängen Schritt für Schritt anzunähern.

Kaube hat diese „Spuren“, wie er sie nennt, mit großer Detailfreude zusammengetragen, mit Sorgfalt bewertet und ebenso fundiert wie unterhaltsam in seinem Buch wie in seinem Vortrag wiedergegeben.

Kaubes Buch folgt einer Chronologie: Es beginnt bei den Anfängen des aufrechten Gangs und beschreibt weiter etwa die des Kochens, der Sprache, der Religion, der Kunst, des Staates, des Geldes und zum Schluss der Monogamie.

In seinem Vortrag griff er exemplarisch einige Themen heraus. So erfuhren die Zuhörer etwa, dass die Bestattung der Verstorbenen – in einer Zeit, in der sich das Leben im Naturzustand befand und nur von Nahrungsaufnahme und Reproduktion bestimmt war – ein erstaunliches Phänomen war, das letztendlich zur Entstehung der Religion führte. Das Begraben der Toten sei umso bemerkenswerter, als es für die Menschen damals keine unmittelbare Nützlichkeit hatte. Da überrascht es, dass sie dafür so einen hohen Aufwand betrieben haben. Das Anlegen von Friedhöfen, auch das glauben viele Forscher heute, waren der Grund dafür, dass die Menschen nicht Nomaden blieben, sondern sesshaft wurden.

„Ganz kompliziert“ sei der Anfang der Monogamie, bei der es durchaus „zweifelhaft“ sei, so Kaube, ob es sie „überhaupt gibt“. Immerhin seien 95 Prozent der heutigen Gesellschaften „normativ monogam“. Doch während diesem Ideal heute die romantische Vorstellung der „einen“ großen Liebe zugrunde liegt, bildete früher die christliche Moral das Gerüst für die Monogamie. Bei den Römern hingegen, legte Kaube dar, war ganz praktisch das Erbrecht der Grund für diese Lebensform.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018