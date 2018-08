„Auf vielen Feldern aktiv“

Bad Mergentheim.Längst zählt zu den Aufgaben eines Energieversorgers nicht nur das Verlegen von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen. Einen Einblick in die zahlreichen Aufgabenbereiche und Sparten eines regionalen Energieversorgers gab vor kurzem beim „Liberalen Forum“ Paul Gehrig, der Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken. Bei seinem Vortrag spannte er einen großen Bogen über die vielfältigen Aktivitäten des regionalen Unternehmens, das in zahlreiche politische Vorgaben eingebunden und darüber hinaus aufgerufen ist, auf neuen und damit risikobehafteten Feldern wie Neue Energien, Elektromobilität und Glasfaserausbau zu investieren.

Mit dem Pariser Abkommen hat sich die deutsche Politik ehrgeizige Ziele gesetzt, wie Gehrig erläuterte. Auch wenn das selbst gesteckte Ziel der Bundesregierung, bis 2020 die CO2-Emissionen auf 750 Millionen Tonnen zu reduzieren, wohl nicht erreichbar sein wird, steht der Wechsel zu umweltschonender Energieerzeugung und die Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung seit Jahren für das Selbstverständnis des Stadtwerks als regionaler Energiepartner. Mit Hochdruck arbeitet das Stadtwerk daran, bis 2020 das selbst gesteckte Ziel 50 Prozent des im eigenen Netz benötigten Stroms in Anlagen mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Der Anteil an regenerativ erzeugtem Strom liegt aktuell bei rund 45 Prozent und damit weit über dem Bundesdurchschnitt.

Gehrig erklärte, dass der starke Ausbau der Erneuerbaren Energien im Moment noch zu einem Überangebot an Strom führt, da herkömmliche Kraftwerke im gleichen Maß weiterproduzieren, so dass der Börsenpreis nicht selten sogar negativ sei. Auswirkungen auf den Endverbraucher haben diese niedrigen Preise jedoch kaum, da die gesetzlichen Steuern und Abgaben, von der Stromsteuer bis zu Netzentgelten und EEG-Umlagen, gesetzlich vorgegeben an den Kunden weitergeben werden müssten. Abgaben, auf die das Stadtwerk selbst keinerlei Einfluss hat und damit nur ein sehr geringer Spielraum bei der Gestaltung der Strompreise besteht.

Im Rahmen der Neuausrichtung der Energiepolitik gibt es laut Gehrig durchaus Reformbedarf: So führen die momentanen Regelungen dazu, dass modernste CO2-arme Gas-kraftwerke aufgrund von billiger Braun- und Steinkohle noch immer nicht zum Einsatz kommen.

Über die neue Wasserversorgungskonzeption mit der Gemeinde Igersheim und dem Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) wird die Kurstadt mit weicherem Trinkwasser versorgt. Die Wasserpreise in Bad Mergentheim hätten sich, so Gehrig, trotz der hohen Investitionen sehr moderat entwickelt.

Neben Strom, Erdgas und Wasser entstehen derzeit weitere neue Geschäftsfelder: Beispielsweise die Errichtung von Elektroladesäulen, Carsharing-Angebote für Elektrofahrzeuge, Breitbandnetze für ein öffentliches WLAN-Netz, Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet und zahlreiche weitere Angebote und Dienstleistungen rund um die Versorgung der Bürger im Bereich der technischen Grundbedürfnisse.

Das Strom-Wärme-gekoppelte Naturwärmekraftwerk arbeitet laut Gehrig mit einem Wirkungsgrad von bis zu 85 Prozent, während Kraftwerke, die nur Strom erzeugen, einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad haben. Eingesetzt werden aus-schließlich naturbelassene Hackschnitzel aus einem Umkreis von 50 Kilometern, hauptsächlich von Straßenbegleitgrün und aus der Restholzverwertung. fdp

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018