Aufführungen sind schon im Mai

Bad Mergentheim.Nicht Juni, sondern schon Mai: Die Theateraufführungen im Deutschorden-Gymnasium finden nicht, wie irrtümlich berichtet, im Juni, sondern am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Mai im Deutschorden-Gymnasium statt. Das Theaterstück nach Cornelia Funkes „Tintenherz“ der Theater-AG des Deutschorden-Gymnasiums wird am Donnerstag, 23. Mai, und am Freitag, 24. Mai, jeweils um 19 Uhr in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums aufgeführt. Kostenlose Karten sind im Sekretariat der Schule erhältlich. Aufgrund des geringen Platzangebotes ist vorherige Reservierung unter Telefon 07931/574070 und Abholung der Karten empfohlen. Zurückgelegte Eintrittskarten können beim Getränkestand im Foyer empfangen werden. dog

