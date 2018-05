Aufklärender Vortrag geplant: „Blut im Stuhl – Tumor oder Hämorrhoiden?“

Anzeige

Bad Mergentheim.Für die Betroffenen ist es meist ein Schock und viele trauen sich nicht darüber zu sprechen: Blutablagerungen im Stuhl, Blutspritzer in der Toilette oder nässender Ausfluss und Juckreiz am Anus. Was unangenehm klingt, kann viele verschiedene Ursachen haben, die auf jeden Fall von einem Arzt abgeklärt werden sollten.

In seinem Vortrag „Blut im Stuhl – Tumor oder Hämorrhoiden?“ erläutert der Chirurg und Proktologe Dr. Franz Hoch, welche verschiedenen Erkrankungen mit blutigem Stuhlgang einhergehen und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

„Die häufigste Ursache für Blut im Stuhl sind Analfissuren (Einrisse), Abszesse, Fisteln oder auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung“, betont der erfahrene Facharzt, der sich speziell mit den Erkrankungen des Enddarms beschäftigt. „Diese sind häufig mit Schmerzen im Enddarmbereich verbunden“. Meist ohne Schmerzen aber auch mit blutigem Stuhlgang, verläuft eine Erkrankung der Hämorrhoiden. „Diese Gefäßpolster am Übergang vom Mastdarm zum Analkanal, sind wie eine Art Gummidichtung am Wasserhahn und sorgen mit dafür, dass der Anus 24 Stunden am Tag verschlossen bleibt.“ Verstopfungen oder häufige Durchfällen können hier zu Verletzungen und Erkrankungen führen.