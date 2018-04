Aufruf an die Mitglieder: „Jeder kann helfen“

Anzeige

Weiterhin lobte Tittl neben der Fußballabteilung auch die anderen Abteilungen, wie beispielsweise die Turnabteilung, welche zuletzt bei den Hallenmannschaftswettkämpfen sehr erfolgreich abschneiden konnte und somit die Früchte der guten Vereinsarbeit trägt. Zudem gewährte der zweite Vorstand einen Ausblick auf das kommende Jubiläum im nächsten Jahr und bedanke sich bei allen Abteilungen. Einen gesonderten Dank richtete Tittl an Robert Stolz, der den SV in der Öffentlichkeitsarbeit stets unterstützt.

Im Rückblick von Schriftführer Sven Hübner berichtete dieser über die unterschiedlichsten Aktivitäten und Veranstaltungen, welche vom Verein durchgeführt wurden. Neben zahlreichen Ausschusssitzungen, fand ein Schiedsrichterneulingskurs im Sportheim statt.

Wie jedes Jahr fand auch im vergangen Jahr das Jugendturnier im Sportpark im Erpfental statt. Das Elfmeterturnier, welches in seiner dritten Auflage ausgetragen wurde, zählte dabei auch wieder zum Programm.

Erstmalig lud der SV zum „Easter Dance“ ein, welcher von zahlreichen Gästen aufgesucht wurde. Zusätzlich berichtete Hübner von Umbauplanungen am Sportheim und der Durchführung eines Ersthelferkurses mit dem Schwerpunkt Sportverletzungen. Weiterhin blickte der Schriftführer mit der Weihnachtsfeier auf einen gelungenen Jahresausklang im Hachteler Dorfgemeinschaftshaus zurück, bei welchem insgesamt 37 Mitglieder geehrt wurden.

In seiner Funktion als Finanzverwalter resümierte Gerhard Dörner, dass der Verein gut gewirtschaftet hat und schuldenfrei ist. Kassenprüfer Simon Kießling bestätigte im Anschluss die sehr gute Arbeit des Finanzverwalters und schlug dessen Entlastung vor.

Den Rückblick aufs sportliche Jahr der Aktiven gab Abteilungsleiter Jordan Murphy. Stolz berichtete er vom Pokalfinale in Künzelsau gegen den SSV Gaisbach vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse. Im Ligabetrieb konnten von beiden aktiven Teams in der Saison 2016/2017 die Ziele leider nicht erreicht werden. Mit der aktuellen Saison ist man hingegen sehr zufrieden. Beim Bezirksligateam ist sogar erneut das Pokalfinale in greifbarer Nähe, so Murphy.

Stellvertretend für die Jugendabteilung berichtete der Jugendleiter Daniel Krüger, welcher die Bildung eines Kompetenzteams für einen wichtigen Schritt erachtet, um die Jugendarbeit noch weiter voranzutreiben. Die Jugendteams sind auf die Unterstützung anderer Nachbarvereine angewiesen, um mittels Spielgemeinschaften den Spielbetrieb sicherstellen zu können. Für die A-Jugend wurde nach dem Klassenerhalt eine Turnierteilnahme in Lermoos organisiert, welche zahlreich von den Jugendlichen wahrgenommen wurde und laut Krüger auch wieder für dieses Jahr geplant ist. Abschließend dankte Daniel Krüger den vielen Übungsleitern für deren Engagement.

Anton Bopp schilderte in seinem Jahresbericht vielfältige Unternehmungen der AH-Abteilung. So standen auch vergangenes Jahr wieder Wanderungen, Skifahren und andere Aktivitäten auf dem Programm der Altersabteilung. Weiterhin ging Bopp auf das Fußballteam der „jungen“ AH ein, die noch Unterstützung durch weitere Fußballer benötigen.

Für die Tennisabteilung musste Gerhard Mühleck weiterhin geringe Mitgliederzahlen resümieren. Jedoch erhofft man sich für den Jugendbereich künftig einen Zuwachs, da sich dort eine neue Trainerin einbringt. Zudem wies Mühleck darauf hin, dass jedes SV-Mitglied Tennis spielen könne, auch ohne gleich Mitglied der Tennisabteilung zu werden.

Norbert Hüttl erstattete den Bericht der Freizeitsportgruppe. Die Gruppe, die aus etwa zehn Mitgliedern besteht, schwindet weiterhin, da der Nachwuchs fehlt. Allerdings wird man sich weiterhin treffen, um gemeinsam Sport zu machen, so Hüttl.

Für die Frauengymnastikgruppe berichtete Inge Kaludra von wöchentlichen Treffen in der Turnhalle und geselligen Unternehmungen.

Silke Scheidel schilderte stellvertretend für die Fitnessfrauen, dass vielfältige sportliche Aktivitäten angeboten wurden. Neben Aerobic und Gymnastik wurde ein Rückenkurs angeboten, sowie Trainingseinheiten für das Sportabzeichen absolviert. Weiterhin erwähnte Silke Scheidel ein besonderes Kursangebot mit „Trittsicher durchs Leben“ für die älteren Mitmenschen.

In Vertretung von Isabel Hübner berichtete Sven Hübner für das Mädchenturnen ab Klasse 4. Neben dem Turnen wurden hier Tanzen, Aerobic und Ballspiele angeboten. Hin und wieder konnten die Mädchen ihr Können bei Veranstaltungen unter Beweis stellen.

Katrin Tittl blickte auf ein gut besuchtes Jahr im Kinderturnen zurück. Dort betreuten insgesamt sieben Erwachsene regelmäßig 40 Kinder, bei ihren sportlichen Unternehmungen. Mit seinen Erfahrungen vom Stützpunkttraining brachte sich dabei auch Ramon Hübner kontinuierlich ein, was laut Katrin Tittl die Kinder zusätzlich motivierte.

Über ein weiteres Angebot für den weiblichen Nachwuchs konnte Bettina Schindler berichten. In der neuen Abteilung Bauchtanz trafen sich jeden Freitag ca. 30 Kinder, welche in zwei Gruppen (Minis und Kids) eingeteilt wurden. Dort konnten sie ihre Fähigkeiten weiter verbessern und diese bei Auftritten in Wachbach und im Umkreis dem Publikum zeigen.

Die neugegründete Tischtennisabteilung besteht aus acht Mitgliedern und traf sich jeden Montag in der alten Turnhalle, schilderte Martin Mühleck. Gerne sind hier noch weitere Spieler, egal ob männlich oder weiblich, willkommen.

Nach den zahlreichen Berichten oblag dem Ehrenvorsitzenden Valentin Tittl dann die Aufgabe, die Entlastungen vorzunehmen, welche einstimmig erfolgte. Dabei hob er die tolle Entwicklung in allen Bereichen hervor und bescheinigte der Vorstandschaft eine sehr gute Arbeit.

Da in diesem Jahr keine offiziellen Wahlen anstanden, wurde dennoch beantragt Simon Kießling in den Ausschuss zu wählen, was ebenfalls einstimmig geschah.

Nach insgesamt 2,5 Stunden konnte Wolfgang Tittl die harmonische und informative Jahreshauptversammlung beenden. svw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.04.2018