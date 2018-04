Anzeige

Bad Mergentheim.Die Künstlerin Julia Belot präsentiert ab dem 27. April eine Ausstellung in den Räumen des Stadtwerks Tauberfranken.

„Auftauchen in das Schöne“, so lautet der Titel für die kleine Auswahl an Werken aus dem umfangreichen Fundus der Künstlerin, die an der Universität in St. Petersburg zunächst ein Biologiestudium abgeschlossen hat.

Sie hat sozusagen eine Verbindung mit der Natur auf wissenschaftlicher Ebene. Nach dem ersten Abschluss prägten weitere sechs Jahre des Studiums das Leben und Wirken von Belot.