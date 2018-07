„Aufwand hätte man sich sparen können“

Anzeige

Die zitierten ’politischen Gründe’ finden die Freien Wähler nicht unbedingt gut, aber nachvollziehbar.“ Ärgerlich sei nur, so Flasbeck, dass während des Höhepunkts der Flüchtlingswelle 2015/16 die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen in Betrieb ging, aber Bad Mergentheim noch weit entfernt war von kostenintensiven Bewerbungsvorbereitungen für eine Landesgartenschau. „Wenn wir als Stadträte gewusst hätten, dass politische Gründe den Ausschlag geben, hätten wir uns den Aufwand sparen können“, so Flasbeck.

Zu den vielen Bürger-Ideen in Bad Mergentheim meint Flasbeck noch: „Wir, Stadtverwaltung und Fraktionen, sind bereits vergangene Woche zusammengesessen, um bezahlbare und zukunftsweisende Veränderungen zu diskutieren. Sicher ist die Bewerbung für die Ausrichtung der Landesgartenschau ein Nährboden für die zukünftige Stadtentwicklung. Die finanziellen Aufwendungen und die hineingesteckte Manpower sind also nicht vergebens gewesen.“

