Aus dem Gerichtssaal

Tanjev Schultz spricht über den NSU-Prozess. © Veranstalter

Bad Mergentheim.Der Journalist Tanjev Schultz ist am 21. Januar um 19.30 Uhr zu Gast im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim. Der Vortrag handelt von einem der dunkelsten Kapitel der Nachkriegsgeschichte: vom Terror des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) und vom Versagen des Rechtsstaates. Am 6. Mai 2013 beginnt in München der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Im Juli 2018

...