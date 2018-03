Aus dem Parterre in die Chefetage

Anzeige

Die übrigen Gastredner würdigten in ihren Grußworten die unverzichtbare lebensrettende Tätigkeit der Gruppe, unter der umsichtigen Führung ihres Vorsitzenden Robert Weiß.

OB-Stellvertreter Jochen Flasbeck informierte außerdem über seine Arbeit im Stadtrat und über die aktuelle Situation in Sachen Landesgartenschau.

Robert Weiß verzichtete auf einen ausführlichen Bericht seiner zu Ende gehenden Amtszeit in seinem kurzen Jahresrückblick, da die Ressortleiter ausführlich über ihre Verantwortungsbereiche informierten. Er nannte das vergangene Jahr ein Jahr in dem wieder einiges geboten war, wie u.a. die Notfallübung in der Solymar Therme. Und endlich konnten die restlichen Utensilien für die Ausbildung beschafft werden. Der anfängliche steinige Weg seiner Amtszeit habe sich geglättet, es sei vieles auf den Weg gebracht worden. Die neue Führungsmannschaft, der er eine glückliche Hand wünsche, habe dennoch viele wichtige Aufgaben vor sich. An die Freunde und Gönner der Gruppe appellierte Robert Weiß, auch die neue Vorstandschaft zu unterstützen.

Ein Dankeschön des Vorsitzenden ging an seine Vorstandskollegen für die langjährige Mitarbeit und Unterstützung, an die Stadt Bad Mergentheim und die beiden Stadtteile Dainbach und Althausen, für die kooperartive Zusammenarbeit, aber auch an all jene, die in irgendeiner Form die DLRG Gruppe unterstützten.

Wachstunden in Bädern

Paul Vogt berichtete über den Wachdienst, der 2017 von 22 aktiven Rettungswachgänger 413 Stunden. in der Solymar Therme und dem Freibad Althausen geleistet wurde. Dazu kamen nochmals knapp 200 Stunden bei anderen Einsätzen.

Die technische Leiterin Gabriele Fuchs hob die Konstanz im Bereich Ausbildung hervor. So lagen die Abnahmen der verschiedenen Schwimmabzeichen bei 76 (Vorjahr 75), die Rettungsschwimmabzeichen mit eingerechnet. Besonders erfreulich, dass im letzten Jahr wieder 18 DLRGler das Rettungsschwimmabzeichen in den verschiedenen Stufen absolvierten, bzw. wiederholten. Man verfüge somit über eine noch breitere Basis im Sinne der lebensrettenden Maßnahmen.

Jugendleiterin Sabine Fuchs, die nicht mehr für dieses Amt kandidierte, berichtete von einem ereignisreichen Jahr mit vielen Aktivitäten. Hervorzuheben den Familientag und das Zeltlager in Oberginsbach unter dem Motto „Ausgesetzt in der Wildnis“, das Teilnehmern und Betreuern Expeditionsfeeling vermittelte.

Schwarze Null

Den Worten der Referentin für Wirtschaft und Finanzen, Claudia Miola, war zu entnehmen, dass sich die Ausgaben und Einnahmen in etwa die Waage hielten. Es sei erfreulich, dass endlich wieder eine schwarze Null vor dem Komma stehe, womit eine gesunde finanzielle Basis vorhanden sei.

Ehrenvorsitzender Oskar Karg würdigte die hervorragende und vorausschauende Arbeit der gesamten Vorstandschaft, die auch im vergangenen Jahr verantwortungsbewusst und sparsam gewirtschaftet habe. Die von Oskar Karg und Uwe Spielvogel geleitete Wahl, bei der die Führungsspitze des Vereins kräftig umgekrempelt wurde, war im Nu abgehandelt, da schon im Vorfeld der Versammlung alle Personalien geklärt werden konnten.

Als letzte Amtshandlung ehrte Robert Weiß zusammen mit dem stellvertretenden Bezirksleiter des Bezirks Frankenland, Uwe Spielvogel, zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. habe

