Bad Mergentheim.Mit Leckerbissen des klassischen Orchesterrepertoires wird das Jahr 2019 von rund 40 Hobbymusikern aus ganz Deutschland begrüßt: Antonín Dvoráks monumentale 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ steht im Mittelpunkt eines Konzerts am Mittwoch, 2. Januar, um 19.30 Uhr, im Kursaal.

Die Ergänzung des abendlichen Programms könnte kaum passender sein: „Ein Amerikaner in Paris“ aus der Feder von George Gershwin. Das Konzert bildet den Abschluss einer einwöchigen Probenphase in der Musikakademie Schloss Weikersheim, die Musiker aus ganz Deutschland ins Taubertal geführt hat. Unter der Anleitung erfahrener Registerdozenten wurde im historischen Ambiente und in idealen Probebedingungen engagiert am Konzertprogramm gearbeitet.

Geleitet wurde die Kurswoche des Internationalen Arbeitskreises für Musik vom Dortmunder Kapellmeister Michael Hönes. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018