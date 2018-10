Bad Mergentheim.Der dritte Teil in der Reihe „Treffpunkt*Gott“ startet am morgigen Samstag, 6. Oktober zum Thema „Taufe – Aus welcher Quelle lebe ich?“ Ist die Rede von der „Quelle“, aus der wir leben, nur eine theologische Formel oder kann sie zur erfahrbaren Realität werden? „Treffpunkt*Gott“ bietet eine Möglichkeit, auf neue Weise über solche Fragen ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet in der Realschule St. Bernhard (Eingang Mühlwehrstraße) statt. Bereits ab 9.30 Uhr gibt es einen Stehkaffee. „Treffpunkt*Gott“ startet um 10 Uhr. Gegen 14 Uhr klingt die Veranstaltung aus. Ansprechpartnerin ist Sr. M. Katharina Küster, Telefon 07931/9860-0 bzw. srkatharina@st-johannes-mgh.drs.de. Die Reihe wird nächstes Jahr fortgesetzt. Die Termine 2019 sind am Samstag, 6. April, mit dem Thema „Ostern – Auferstehung im eigenen Leben?“ in Bad Mergentheim; am Samstag, 5. Oktober „Schöpfung – und es war sehr gut!?“ in Markelsheim und am Samstag, 23. Novmeber, „Weihnachten – Mach’s wie Gott, werde Mensch!“ in Bad Mergentheim.

