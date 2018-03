Ausbildung zahlte sich aus

Anzeige

Ulm/Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr nahm der Schulsanitätsdienst (SSD) des Deutschorden-Gymnasiums erfolgreich am Schulsanitätsdienstturnier des Deutschen Roten Kreuzes teil. Der Wettbewerb fand in Ulm statt, so dass die drei Betreuer und zehn Schüler bereits gegen sieben Uhr nach Ulm aufbrachen. Nach dem erfolgreichen Abschneiden letztes Jahr in Weisach war die Teilnahme in Ulm durch die Veränderung des Regelwerkes von neuen Herausforderungen geprägt.

Pia Feser, Lara Feser, Anna Lehmann, Daniel Weber, Manuel Fischer, Matthias Hess, Julia Mittnacht und Samuel Fitzgerald stellten sich jedoch selbstbewusst den Aufgaben. Im eigentlichen Kernkompetenz-Bereich, dem korrekten Anwenden von Maßnahmen der Erstversorgung am Patienten, machte sich die Ausbildung bezahlt. Zunächst mussten zu fünft zwei Patienten versorgt werden. Dabei kam es darauf an, sich gegenseitig abzusprechen und den Rettungsdienst richtig zu informieren. Bei insgesamt vier Partneraufgaben führten die Schüler vor, wie sie auch im Schulalltag auf ihre Patienten eingehen und diese versorgen. Am Ende erreichten sie 270 von möglichen 300 Punkten.

Der dadurch erreichte dritte Platz ging jedoch wieder verloren, als man an weiteren Stationen fußballerisches Talent und die Fähigkeit Türme bauen zu können beweisen musste. Obwohl am Ende nur ein elfter Platz stand, waren sie dennoch nicht traurig. Bei den Aufgaben, auf die es ankommt, haben sie ihr Können gezeigt und ihre Ausbilder Petra Feser, David Schuler und Marc-Oliver Mögle brachten das auch deutlich zum Ausdruck.