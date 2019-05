Ausgezeichnet in Sachen Energieeffizienz

Bad Mergentheim.Welche Energieanbieter engagieren sich im Kundensinne für die Energiewende? Diese Frage hat das Marktforschungsunternehmen EuPD Research untersucht und den „Energiewende Award 2019“ ausgelobt. Zu den Preisträgern gehört das Stadtwerk Tauberfranken, das in der Kategorie „Energieeffizienz“ ausgezeichnet wurde. „Wir sind sehr stolz darauf, diesen Preis erhalten zu haben“, betont der Vertriebsleiter des Stadtwerks Tauberfranken, Steffen Heßlinger. Der Award sei einerseits Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein und andererseits auch Ansporn, weiterhin durch vielseitige Projekte die Energiewende voranzutreiben.

1800 Unternehmen im Vergleich

Im Zuge des „Energiewende Awards 2019“ analysierte EuPD Research 1800 Energieversorger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nun wurden die besten Energieversorger Deutschlands für ihr herausragendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um die Energiewende mit dem „Energiewende Award“ in den Kategorien Strom, Wärme, Mobilität, Energieeffizienz und Energiewende geehrt.

Erhalten hat das Stadtwerk Tauberfranken die Auszeichnung für sein Engagement im Bereich „Home & Smart“. Der regionale Energieversorger stellt seinen Website-Besuchern zu diesem Thema ein umfassendes und laufend aktualisiertes Info-Portal zur Verfügung. Hier kann man sich herstellerunabhängig auf dem Laufenden halten und die unterschiedlichsten „Smart Home“-Produkte direkt online kaufen. Der Besucher wird zudem über zahlreiche Möglichkeiten informiert, Energieprozesse dank moderner „Smart Home“-Technologie noch effizienter und sparsamer zu gestalten.

Umfassende Beratung

Doch „Smart Home“-Lösungen sind nur ein Baustein für sinnvolle Energieeinsparungen. „Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden umfassend zum Thema Energieeffizienz zu beraten“, betonen die beiden Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, Paul Gehrig und Dr. Norbert Schön.

„Das Thema Photovoltaik-Anlagen ist uns ebenfalls ein großes Anliegen“, so Paul Gehrig. Das Stadtwerk berät Kunden kostenlos, welche Kombination sich für welches Dach rechnet und ob beispielsweise ein zusätzlicher Stromspeicher sinnvoll sein könnte. Von der Beratung und Planung bis hin zu Förderprogrammen, Vertrieb und Installation wird ein Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand angeboten. sw

