Ausreichend Nahrung ungerecht verteilt

Buntes Erntedankfest des Bauern- und Landfrauenkreisverbands: Bei aller Feierlaune wurde auch an die lange Trockenperiode mit den Ertragseinbußen erinnert.

Bad Mergentheim. Mit einer traditionellen großen Feier in der Bad Mergentheimer Wandelhalle beging am Sonntag der Landfrauenverband und der Bauernverband des Main-Tauber-Kreises in Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim

...