Ausschließlich handverlesene Artisten

Manege frei für den ersten Weihnachtscircus, der ab 22. Dezember seine Tore auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim öffnet und in der Adventszeit mit hochkarätigen Auftritten verzaubern will.

Bad Mergentheim. Er wirkt sehr bodenständig und selbstsicher und erzählt mit Witz und Charme von den Anfängen seiner Karriere. Rudi Bauer, der 26-jährige Zirkusdirektor, leitet den

...