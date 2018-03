Außergewöhnliche Ausstellung eröffnet

Anzeige

Schon als Junge habe Lehmann in Rothenburg gemalt und seine Zeichnungen an Touristen und Besatzungssoldaten verkauft, verriet Schnirch. Als gerade mal 19-Jähriger entwarf und malte er in einer Kapelle das Deckengemälde und als 22-Jähriger ein großes Altarbild in Bamberg. 2001 präsentierte er in Bad Mergentheim mit der Ausstellung „Lebensfreude in Farbe“ großformatige bunte Bilder, die unbändige Lebensfreude ausstrahlten. Malen sei für Lehmann wie Tagebuch führen, fuhr die Kuratorin weiter. Wenn er unterwegs in der Natur oder beim Zusammentreffen mit Menschen Inspirationen habe, halte er diese sofort in einem Notizblock fest.

Da Malen seine Leidenschaft sei, zeichne er täglich. Sein dabei praktizierter Stil ist keiner bestimmten Richtung zuzuordnen, sondern seine Art zu zeichnen ist einmalig, die sich vielleicht am ehesten Picasso annähert. Mit nur wenigen Linien gelingt es dem Künstler ausdrucksvolle Szenen festzuhalten. So auch die ausgestellten Tuschezeichnungen, die die Leidensgeschichte und Auferstehung Jesu in einem Zyklus darstellen und Schmerz, Leid, Verzweiflung und Tod spürbar machen. Dabei ist auch die Dramatik erlebbar.

Zur Ausstellung ist ein kleines Buch aufgelegt, das erworben werden kann. Der Erlös kommt der evangelischen Kirche zu Gute.

Die Ausstellung in der Laurentiuskirche von Neunkirchen ist dort bis zum 3. Juni bei freiem Eintritt täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Pfarrer Rampmeier wies zum Schluss noch auf die Passionsandachten vom Montag bis Mittwoch in dieser Woche jeweils um 19.30 Uhr hin, in denen die ausgestellten Bilder mit Liedern und Texten im Fokus stehen. WM

