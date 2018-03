Ausstellung über die Wolfgangskapelle

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Stadtarchiv beteiligt sich am heutigen Samstag, dem Tag der Archive, mit einer Bilderausstellung über die Wolfgangskapelle, die viele Künstler in ihren Bann gezogen hat. Die meisten Werke sind zwischen 1820 und 1986 entstanden und werden zusammen mit historischen Postkarten im Rahmen einer Ausstellung im Stadtarchiv gezeigt. Zu sehen sind sie heute von 10 bis 12 Uhr und am Pferdemarktsonntag, 4. März, von 13 bis 16 Uhr. Die Bilder-Ausstellung ist danach noch weitere vier Wochen lang zu den üblichen Öffnungszeiten des Stadtarchivs am Hans-Heinrich-Ehrlerplatz zu sehen (Dienstag, 10 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, 11 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr). jwi/Bild: Joachim W. Ilg