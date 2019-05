Ausstellung zu Heimat und Kultur

Bad Mergentheim.Am Deutschorden-Gymnasium findet zurzeit ein Seminarkurs mit dem Thema „Hier lebe ich, aber...“ statt. Das Projekt der Schüler aus der Klassenstufe 11 soll einen tieferen Einblick in andere Kulturen verschaffen.

Im Rahmen des Projektes bietet der Seminarkurs eine Ausstellung im Deutschordensmuseum an: am Samstag, 25. Mai, findet um 18 Uhr die Vernissage statt, bei der die Schüler des Kurses mit ihren Lehrern Daniel Fahlke, Dr. Steffen Schürle und Mirjam Garlin ihre Ergebnisse und Erlebnisse bei der Arbeit an ihren Projekten zum Thema „Heimat und Kultur“ vorstellen. In der Ausstellung sind lyrische und malerische Werke von Bürgern aller Altersstufen und bewegende Biographien zu sehen. dom

