Austausch in entspannter Atmosphäre

Sich in entspannter Atmosphäre kennen lernen und austauschen: Das kann man in dem Begegnungstreff, den der Arbeitskreis Asyl jetzt in der Zaisenmühlstraße 3 eröffnet hat.

Bad Mergentheim. Der Begegnungstreff des Arbeitskreises Asyl bietet Platz für 25 bis 30 Personen. Er ist nicht nur als Café nutzbar: Auch Seminare und Schulungen sind hier möglich.

Mit dem Eintreffen der vielen Flüchtlinge waren vielerorts Arbeitskreise gebildet worden. In Bad Mergentheim war dies der nach wie vor überaus aktive „Arbeitskreis Asyl“.

Die Aufgaben haben sich gewandelt, mittlerweile steht nicht mehr die Betreuung der frisch angekommenen Menschen im Vordergrund.

Unterstützung bei der Integration erfordern neue Herangehensweisen und Aktivitäten. Deshalb hat der Arbeitskreis in seinen Räumen in der Zaisenmühlstraße 3 – das Gebäude gehört der Katholischen Kirchengemeinde – einen Begegnungstreff eingerichtet. Der ist ab sofort montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag startet hier zudem der neue Frauentreff, für den sich gleich drei überaus engagierte Leiterinnen fanden.

Bei der offiziellen Eröffnung am Montag kam der Begegnungstreff an seine Kapazitätsgrenze, denn Horst Hoffmann vom Arbeitskreis Asyl konnte sich über zahlreiche Gäste freuen: Vertreter der katholischen Kirchengemeinde, an der Spitze der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Rudolf Kauder und Schwester Maria-Regina, Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie der Integrationsbeauftragte Michael Schnitzler und Mitarbeiter der Sadtverwaltung, angeführt von Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

„Unsere Aufgaben haben sich gewandelt“, sagte Hoffmann, und verwies auf das neue Schwerpunktfeld Integration.

Obwohl man sich gewünscht habe, dass der Integrationsbeauftragte von der Stadt angestellt würde, sei man dennoch froh über die von Stadtverwaltung und Gemeinderat gewährte Unterstützung. 4500 Euro habe der Gemeinderat freigegeben, das Geld sei in die Kücheneinrichtung investiert worden. „Vor allem die technische Installation hat uns beschäftigt, da war viel zu tun“, berichtete Hoffmann.

Dass der Arbeitskreis nicht stehenbleiben wolle, sondern erkennbare Herausforderungen annehme, zeige sich auch an der Idee des „Sozialkaufhauses“, das man bereits in Auge gefasst habe. „Erste Gespräche sind für den Februar geplant. Wir wollen hier eine zentrale Anlaufstelle für alle Bedürftigen sein“, betonte Hoffmann. OB Udo Glatthaar würdigte das „großartige Engagement“ der Mitglieder des Arbeitskreises Asyl. „Sie leisten ehrenamtlich weit mehr, als die Stadt es im Rahmen der Stadtverwaltung tun könnte“, sagte der OB. Der Stadt fehlten dazu schlichtweg die Mittel. Hauptamtliches Personal koste Geld, das man nicht habe, zumal ja auch erst entsprechende Strukturen geschaffen werden müssten. Auch die gebe es nicht umsonst, machte Glatthaar deutlich. Rückblickend sei die Entscheidung, den Integrationsbeauftragten beim Landratsamt anzugliedern, „ja auch nicht ganz falsch gewesen“. „Sie begleiten die Menschen auf dem langen Weg vom Ankommen bis hin zur Integration mit viel Kompetenz und großem persönlichen Einsatz“, lobte er OB. Das habe auch der Gemeinderat erkannt und die Mittel einstimmig zugesagt. „Ohne die Kirchgengemeinden, Vereine, Gruppen, Initiativen und den Arbeitskreis Asyl wäre das alles gar nicht leistbar“, sagte Glatthaar. Er wünschte dem Arbeitskreis viel Kraft für seine schwere, gleichwohl wichtige Arbeit.

„Wir suchen immer Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen – in der Flüchtlingsarbeit, bei der Unterstützung der Integration oder eben für spezielle Angebote“, sagte der Integrationsbeauftragte Michael Schnitzler am Rande der Eröffnungsfeier im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vieles ist bereits in der Planung, manches steht ja direkt an wie etwa der Weihnachtsmarkt und die kulturelle Weihnachtswoche. Da ist jede helfende Hand willkommen.“

Ein neues Angebot im neuen Begegnungstreff ist der am Freitag startende Frauentreff. Er wird von Nanu Fares, Mareike Löffler und Sevda Sakiner betreut. Sprachschwierigkeiten wird es nicht geben, denn Nanu Fares spricht arabisch und Sevda Sakiner Türkisch.

