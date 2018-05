Auto kommt von der Fahrbahn ab

Anzeige

Bad Mergentheim.Der 18-jährige Fahrer eines Ford Ka ist am Donnerstag in Bad Mergentheim von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge Mann von Dainbach kommend in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als sein Auto aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Um wieder auf die Fahrbahn zu kommen, lenkte der junge Fahrer gegen. Dies führte aber dazu, dass er die Kontrolle über den Ford verlor und dieser diesmal nach links von der Fahrbahn abkam. Aufgrund einer Böschung überschlug sich das Auto und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Sowohl der Fahrer als auch seine 15-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Sowohl die Feuerwehr als auch die Straßenmeisterei waren zu Aufräumarbeiten am Unfallort. pol