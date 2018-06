„Ave Maria“, Arien und mehr

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Rotaryclub veranstaltet an diesem Sonntag, 10. Juni, ab 16.30 Uhr in der Marienkirche ein Benefizkonzert für Sopran und Orgel zugunsten der Restaurierung der Münsterorgel.

Eingeladen haben die Bad Mergentheimer Rotarier zwei Ausnahmemusiker aus Bayern: Es spielt an der Späthorgel in der Marienkirche Hans Orterer, Musiker, Komponist und Organist aus Ebersberg/München, Werke von Johann Sebastian Bach und eigene freie Orgelimprovisationen. Das Besondere: Bei diesem Konzert wird die Sopranistin Sieglinde Zehetbauer aus Rosenheim, Opern- und Oratoriensängerin , Musikpädagogin und ebenfalls auch Organistin, weltbekannte „Ave Maria“-Lieder und Arien verschiedener Komponisten singen. So hören die Gäste „die“ Ave-Maria-Kompositionen von J.S.Bach/Gounod, von Schubert, Cesar Franck, Verdi, Mozart und andere – sicher eine ganz besondere Zusammenstellung und eine höchst seltene Gelegenheit, diese Stücke gemeinsam zu hören!

Beide Musiker kommen nach Bad Mergentheim, um die Idee des Konzerts, die Förderung der Orgelrestaurierung der Münstergemeinde zu unterstützen. Der Eintritt zum öffentlichen Konzert am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr ist frei. Spenden zur Orgelrestaurierung sind willkommen, sie gehen an die Münstergemeinde.