B 19-Vollsperrung für Wochen

Schon lange wartet man in Bad Mergentheim, speziell aber im Stadtteil Stuppach, auf den Abbau der Rüttelstreifen auf der B 19. Ab Montag beginnen die Bauarbeiten zur Kurvenbegradigung.

Bad Mergentheim/Stuppach. Ab Montag, 29. Juli, gibt es für mehrere Wochen eine Vollsperrung der Bundesstraße 19 zwischen Bad Mergentheim und Stuppach – voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien, bis zum Freitag, 6. September.

Grund für die Straßensperrung: die Begradigung der gefährlichen Kurve, die derzeit mit Rüttelstreifen zum Abbremsen des Verkehrs versehen ist, und dazu eine Fahrbahndeckenerneuerung. Der Bund investiert rund 1,2 Millionen Euro in den Erhalt seiner Infrastruktur.

Das Regierungspräsidium Stuttgart teilte auf Anfrage unserer Zeitung Folgendes mit: Auf der B 19 zwischen Stuppach und Bad Mergentheim findet eine Fahrbahndeckenerneuerung auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern statt. Gleichzeitig erfolgt die Kurvenbegradigung im Bereich der aufgebrachten so genannten Rüttelstreifen. Letztere werden entfernt.

Die ausgeschilderten Umleitungen führen den Verkehr von Bad Mergentheim in Richtung Stuppach/Autobahn über die K 2887 Wachbach - K 2845 Hachtel wieder zur B 19 bei Rengershausen. Der Verkehr aus Richtung Autobahn kommend wird über die L 513 Bobstadt und L 2248 Schweigern umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Assamstadt und Stuppach nach Bad Mergentheim wird über die L 514 Lustbronn - Althausen - Neunkirchen geführt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Die Stadt Bad Mergentheim erklärt auf Anfrage zur Baumaßnahme: „Der Wunsch nach einer Begradigung der Kurve ist vonseiten der Stadt frühzeitig an das Regierungspräsidium herangetragen worden – und umso erfreulicher ist aus unserer Sicht, dass dieses Projekt nun schnell umgesetzt werden kann. Die Pläne zur Begradigung der Kurve sind in den letzten Jahren immer wieder mit uns abgestimmt worden und wir haben diese vonseiten der Stadt von Anfang an positiv begleitet.

Der für uns entscheidende Punkt war und ist, dass durch einen entsprechenden Eingriff in den Streckenverlauf der Unfallschwerpunkt entschärft wird und somit auch die ungeliebten Rüttelstreifen entfallen können.

Immer wieder Beschwerden

Zu dieser notwendigen Sicherheitsmaßnahme hatte es immer wieder Anwohnerbeschwerden (vorrangig aus Stuppach) bezüglich der damit einhergehenden Lärmbelästigung gegeben.

Wir als Stadt hatten daraufhin den betroffenen Bürgern zugesichert, dass wir uns für eine Begradigung der Kurve bei den zuständigen Stellen einsetzen werden – und dies auch getan“, so Carsten Müller, der Pressesprecher der Stadtverwaltung.

