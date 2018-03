B-Vitamine stehen im Mittelpunkt

Anzeige

Bad Mergentheim.In einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung, steckt normalerweise genügend von diesen kleinen Wirkstoffen, die für den menschlichen Körper lebensnotwendig sind. Die Rede ist von Vitaminen.

Man unterscheidet fettlösliche und wasserlösliche Vitamine und sie zählen zu den essenziellen Nährstoffen, die dem Körper täglich in ausreichender Menge über die Nahrung zugeführt werden müssen. Vitamine sind vielfach die Grundlage für Stoffwechselprozesse im Körper. Ganz besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Vitamine der B-Gruppe. Sie gehören zu den wasserlöslichen Vitaminen und sind unter anderem an der Bildung der roten Blutkörperchen, an der Reizübertragung im Nervensystem und an der Energiegewinnung aus der Nahrung, beteiligt.

Am Dienstag, 3. April, findet um 19.30 Uhr im Kurhaus, Tagungsraum Kurparkfoyer, ein Ernährungsgespräch mit dem Titel „B-Vitamine – für Stoffwechsel, Gehirn und Nerven“ statt.