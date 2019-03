„Baccara“-Areal soll bald neu bebaut werden

Bad Mergentheim.Das verfallene, ehemalige Tanzlokal und Kegelcenter „Baccara“ am Stadteingang der Kurstadt von Igersheim kommend gehört wohl bald der Vergangenheit an. Die Platon Immobilien GmbH ist im Besitz des Grundstücks neben dem Lidl-Markt und möchte es entwickeln. Geschäftsführer Georg Linsenmayer, der als Unternehmer in der Region bekannt ist und die Linsenmayer Personal Beratung & Vermittlung GmbH mit 300 Mitarbeitern aufgebaut hat, bestätigte unserer Zeitung auf Anfrage, dass das „Baccara“-Areal zeitnah neu bebaut werden soll. Eine reine Wohnbebauung sei ebenso denkbar wie eine Lösung mit Wohnen und Dienstleistungen. Aktuell würden Genehmigungen eingeholt. Wenn diese vorliegen, wolle man die Öffentlichkeit detaillierter informieren. Pressesprecher Carsten Müller erklärt für die Stadtverwaltung, dass ein Abbruch des Gebäudes baurechtlich zulässig ist und jederzeit vorgenommen werden kann. Da hier nur das „Kenntnisgabe-Verfahren“ einzuhalten sei, sei eine formale „Abbruch-Genehmigung“ nicht notwendig. sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019