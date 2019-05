Bad Mergentheim kam gut an

Bad Mergentheim.Auch 2019 war die Kurverwaltung bei „Die 66“ – Deutschlands größte 50 plus Messe – in München präsent. An drei Tagen kamen 17 500 Menschen und bescherten der Messe ein Besucherplus von fast zehn Prozent. Das Angebot deckte alle Lebensbereiche ab: von Gesundheit und Fitness bis hin zum Thema Digitalisierung.

Am Stand von Bad Mergentheim waren besonders die medizinischen Themen und Gesundheitsangebote gefragt. Auch Wohlfühlpauschalen und Kurzurlaube wurden stark nachgefragt.

Marketingleiter Peter Dittgen war mit dem großen Interesse äußerst zufrieden. „In München fanden wir ein Publikum vor, das Wert auf Qualität legt. Viele kannten Bad Mergentheim bereits und vielen konnten wir die medizinische Kernkompetenz auf den Gebieten der Stoffwechsel- und orthopädischen Krankheiten sowie Diabetes vermitteln.“ kv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019