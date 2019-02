Bahnschranke als Problem

Die Bad Mergentheimer Bahnschranke wird zum großen Problem: Man muss sich nicht wundern, wenn viele Menschen frustriert, aber trotzdem mit viel Geduld täglich an dieser besagten Bahnschranke in Bad Mergentheim warten bzw. kostbare Zeit verschwenden müssen. Dabei ist das Stellwerk mit Schrankenwärterbesetzung gleich daneben, also keine fünf Meter vom Geschehen entfernt. So muss man sich fragen, warum diese Schranke erst hochgeht, wenn der Zug bereits schon wieder einen halben Kilometer entfernt ist.

Bei einer automatischen Schrankenüberwachung, wie z.B. an der B 290 bei Gerlachsheim, geht die Bahnschranke sofort hoch, sobald der Zug vorbeigefahren ist. Sind hier bei uns in Bad Mergentheim womöglich besonders langsame Personen tätig? Bei jeder Schrankenbetätigung ist es nämlich stets die gleiche Situation. Die fremden Autofahrer hupen bereits schon, zumal diese so etwas nicht begreifen und nicht gewohnt sind. Ein „Auswärtiger“ fragte mich bereits an dieser geschlossenen Schranke, ob dort oben in dem Stellwerk überhaupt jemand sei und fing an zu pfeifen.

In diesem Fall wäre eine automatische Schrankenbetätigung viel sinnvoller und man könnte dabei sogar Personal einsparen. Nun können wir alle nur hoffen, dass die „Frankenbahn“ sich dieser ungewöhnlichen Situation annimmt und den verärgerten Menschen positiv entgegenkommt.

Hellmuth Schimki,

