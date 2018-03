Baldige Modernisierung des Bahnsteigs gefordert

Anzeige

Bad Mergentheim.„Es ist ein schwieriges Thema“, sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar einleitend. Auf Antrag der CDU debattierte der Gemeinderat Bad Mergentheim über die Forderung nach einer baldigen Modernisierung des Bahnsteigs und des Bahnhofs durch die Deutsche Bahn und ihre Tochterunternehmen.

Der Zustand des Empfangsgebäudes, der dahinter liegenden Gleisanlagen und Fußgängerzugänge, die mangelhafte Toilettensituation und der immer noch handbetriebene Bahnübergang für den fließenden Verkehr seien dringend verbesserungswürdig, so CDU-Fraktionschef Andreas Lehr: „Das Thema treibt viele Bürger um!“

Seine Fraktion wolle deshalb der Stadtverwaltung den wichtigen Auftrag erteilen, hier in Gespräche einzutreten und auf sichtbare Optimierungen für die Bürger und Gäste zu drängen. Thomas Tuschhoff von den Grünen signalisierte die Zustimmung seiner Fraktion zum Antrag, plädierte aber für eine barrierefreie Lösung zum Übergang der Bahnfahrgäste über die Gleise. Eine Über- oder Unterführung sei ein unnötiges Hindernis, Negativ-Beispiele in der Region (Lauda und Seckach) gebe es genug. OB Glatthaar meinte, dass überhaupt etwas passieren müsse, und Dr. Klaus Hofmann (CDU) erinnerte daran, dass es hier nicht um städtische Investitionen gehe und das Mitspracherecht entsprechend eingeschränkt sei. Einig zeigte sich das Gremium, dass in den nächsten Jahren etwas vorangehen muss und bei einem Zuschlag (Entscheidung fällt voraussichtlich im Sommer) für die Landesgartenschau 2026 noch früher angefangen werden müsse.