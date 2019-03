Band „Rock Class“ in der „Rocklegende“

Bad Mergentheim.Die Band „Rock Class“ ist in der deutschen Bluesrockszene ein Begriff. Sänger und Gitarrist Tim Jäger kommt nun zusammen mit seinen Bandkollegen Benjamin Müller (Bass), Joel Gantrel (Orgel) und Xaver Hauck (Drums) nach Bad Mergentheim. Die Band tourt schon seit mehr als zehn Jahren durch die Clubs der Republik. Angefangen auf den kleinen Bühnen im Umkreis von Marktheidenfeld kann die Band mittlerweile auf unzählige Auftritte zurückblicken. Den Schwerpunkt legt die Band in funkig und groovig gespielte Arrangements, aber auch ausgesuchte Stücke von Jimi Hendrix‚ „Black Sabbath“ und „The Allman Brothers“ sind vertreten. Dass die Musiker gerne „Gov’t Mule“ und „Lynyrd Skynyrd“ hören, können sie nicht abstreiten. Beginn der Veranstaltung in der Bad Mergentheimer „Rocklegende“ ist am kommenden Samstag, 23. März, ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Joel Gantrel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019