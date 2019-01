Band zum Ordensjubiläum in Planung

Der Verein „Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim“ hat auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, das dank einer Buchveröffentlichung von Erfolg gekrönt war.

Bad Mergentheim. In der Jahresmitgliederversammlung des Vereins, der 2015 gegründet wurde, blickte Schriftführerin Christine Schmidt auf 2018 zurück.

Ein Teil der Vereinsmitglieder und vereinsfremde Autoren hätten 34 Biografien interessanter Persönlichkeiten aus der Zeit von 1914 bis heute erarbeitet. So gebe es jetzt Lebensberichte von Bürgermeistern, Gründern von Betrieben, Künstlern oder der ersten Frau im Gemeinderat. In den Sitzungen im Laufe des Jahres sei es um die Ausgestaltung dieses bereits vierten Bandes der Reihe „Geschichte(n) aus Bad Mergentheim“ und dessen Finanzierung gegangen.

Zu der Buchvorstellung des Bandes „Geschichte(n) aus Bad Mergentheim – 32 Lebensbilder aus der Zeit von 1914 bis heute“ seien Angehörige der vorgestellten Personen gekommen. Das Buch habe sich schon bei seiner Vorstellung erfreulicherweise gut verkauft und auch danach sei der Absatz bei Buchhandlungen, der Tourist-Information und dem Stadtarchiv sehr positiv gewesen. Selbst in den Verwaltungsstellen der Ortsteile seien Exemplare verkauft worden. Durch diesen hervorragenden Erfolg habe sich auch die finanzielle Situation des Vereins grundlegend verbessert, wie der Kassierer zu berichten wusste. Die Vereinsvorsitzende Hannelore Müh-Mainos attestierte allen Vereinsmitgliedern eine gute Mitarbeit. Ihr Dank besonders den vereinsfremden Autoren sowie dem Fotografen Holger Schmitt für deren kostenlose Bereitstellung von Bildern und Texten. Der Verein hat im vergangenen Jahr erstmalig einen Ausflug nach Bronnbachunternommen. Dabei seien der Archivverbund und das Kloster besichtigt worden. Im Archivverbund hätten alle Teilnehmer die Arbeit in einem Archiv hautnah kennen gelernt, was wichtig bei der Recherche historischer Themen sei. Hannelore Müh-Mainos und Manfred Müller legten ihre Ämter im Vorstand des Vereins nieder. Dafür wurden Dr. Christoph Bittel als neuer Vorsitzender, Alice Ehmann-Pösch als stellvertretende Vorsitzende und Klaus Scheuermann als Kassierer einstimmig gewählt.

Dieses Jahr sollen weitere Biografien erarbeitet werden. Passend zum Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“ sollen diese die Zeit vor 1809 betreffen. Dazu werde sicher nur sehr wenig Bildmaterial zu finden sein, sind sich die Vereinsmitglieder im Klaren. Sie erhoffen sich deshalb die Unterstützung der Bürger, etwa durch die Bereitstellung von Bildmaterial oder durch Hinweise zu bestimmten Personen aus dieser frühen Zeit.

Der Verein und das Stadtarchiv würden sich auch freuen, wenn es mit Hilfe von älteren Bürgern möglich wäre, alte Fotografien eindeutig zu beschriften.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019