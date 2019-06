Barbara Stamm Ehrengast

Tauberzell.Das 33. Tauberzeller Weinfest findet ab Mittwoch, 19. Juni, statt. Auftakt ist um 20 Uhr mit einer „Partynacht in Tracht – Volume V“ mit den Würzbuam. Bekannt ist diese Band unter anderem durch Auftritte auf dem Oktoberfest. Am Donnerstag, 20. Juni, ist ab 11.30 Uhr Mittagstisch mit Kaffee und Kuchen, um 14 Uhr Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Tauberzell. Die offizielle Eröffnung findet am 20. Juni um 20 Uhr mit der Tauberzeller Weinprinzessin Selina I., den Weinprinzessinnen der Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße und den Böllerschützen. Zur Unterhaltung spielen die Eiersheimer Musikanten. Am Freitag, 21. Juni, ist ab 20 Uhr Stimmungsmusik mit der Kapelle „Die Hopferstädter“. Am Samstag, 22. Juni, geht es um 20 Uhr mit der Kapelle „Störzelbacher one and six“ weiter. Am Sonntag, 23. Juni, ist ab 11.30 Uhr Mittagstisch. Um 13.30 Uhr folgt Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Lyra Adelshofen. Höhepunkt ist um zirka 16 Uhr der Besuch der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019