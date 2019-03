Bauherren stehen Schlange bei der Stadt

Im Edelfinger Neubaugebiet „Bandhaus IV, erster Teil“ sind die ersten Baugenehmigungen erteilt. Bald soll es sichtbar vorangehen.

Edelfingen. Im Neubaugebiet „Bandhaus IV, Teil 1“ in Edelfingen läuft der Verkauf der Grundstücke und die Bebauung steht bevor, nachdem es „noch einmal eine kleinere Verzögerung gegeben hatte bis der Stadt die Grundbücher vorlagen“, wie Pressesprecher Carsten Müller auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Konkret seien bislang schon mehrere Kaufverträge beurkundet.

Im Neubaugebiet „Bandhaus IV, Teil 2“ finden derzeit noch die Erschließungsarbeiten statt. Anschließend stehen laut Stadtverwaltung weitere Verfahrensschritte an, zunächst mit dem Vermessungs- und später mit dem Grundbuchamt. „Wir können uns deshalb hier noch nicht auf einen Verkaufsbeginn festlegen, wollen aber noch bis Ende dieses Jahres so weit sein. Die Anträge auf Grundstücke im zweiten Bauabschnitt können bereits jetzt bei unserer Liegenschaftsverwaltung gestellt werden, es liegen auch bereits Anträge vor“, erklärte Carsten Müller.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff freut sich, dass es nach den Verzögerungen mit dem Grundbuchamt vorangeht und sich im ersten Teil des Neubaugebiets auf 22 Bauplätzen (darunter fünf für Geschosswohnungsbau) bald etwas tut. Für die 17 Einzelhäuser gab es über 100 Bewerber!

Noch einmal 26 Bauplätze entstehen im zweiten Bauabschnitt. Auch hier hofft Heidloff auf die termingerechte Erschließung, so dass schnellstmöglich die Bauherren kommen und anfangen können.

Noch nicht vollendet ist auch der neue Spielplatz im Baugebiet: Das Wetter sei etwas dazwischen gekommen, so der Ortsvorsteher, aber auch hier wolle man „so schnell wie möglich fertig werden“.

Neue Wohnanlage?

Auch an anderer Stelle in Edelfingen könnte sich bald etwas tun: in der Theobaldstraße. „Ja, es gibt für diese Straße in Edelfingen eine von uns erteilte Baugenehmigung für eine Wohnanlage mit 27 Wohnungen. Weiterführende Fragen zu dem Projekt müssen an den privaten Bauherrn gerichtet werden. Im Rahmen der Baugenehmigung hat die Angrenzer-Info und -Beteiligung ordnungsgemäß stattgefunden. Die Baufreigabe durch unsere Baurechtsbehörde steht noch aus“, erklärt Carsten Müller, der städtische Pressesprecher, auf Anfrage. Vom Investor selbst war bislang keine Stellungnahme zu erhalten. sabix

