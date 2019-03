Baumschnittkurs mit Fachmann

Löffelstelzen.Bei herrlichem Frühlingswetter trafen sich 21 Interessenten um unter der fachkundigen Anleitung von Harald Lurz, Leiter der Beratungsstelle Obstbau im Landratsamt, einen Baumschnittkurs zu absolvieren. Begonnen wurde mit einem theoretischen Teil im Schulungsraum der Feuerwehr: Lurz erläuterte die die wichtigsten Grundbegriffe im Obstbau wie den „Erziehungsschnitt an den drei Leitästen, Saftwaage, Ableitung der tragenden Äste“ und stellte die zweckmäßige Ausrüstung wie Baumschere, Handsäge und Hochentaster vor. Der praktische Teil wurde in den Pfarrgarten verlegt, wo die neu gepflanzten Obstbäumchen vom Kursleiter einen Erziehungsschnitt erhielten. Am Nachmittag ging es in Gruppenarbeit ans „Eingemachte“. Über 30 Obstbäume wurden von den Teilnehmern unter Anleitung des Fachmanns in Form gebracht. Am Ende stand der Wunsch vieler, nächstes Jahr gleich wieder so einen Lehrgang anzubieten. pm

